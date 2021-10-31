بولا يعقوبيان: حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تجري انتخابات بشكل عادي

اعتبرت النائب المستقيلة بولا يعقوبيان أن “ما قاله وزير الاعلام جورج قرداحي قلّة مسؤولية نعم لأنه كان طامحا لدور سياسي .. لا تفسير غير ذلك ولا سيما وانه اشتهر من خلال شاشة سعودية وكان يجب ان يستقيل قرداحي سريعا جدّا لأن “لا احد اكبر من بلده”، مضيفة: ” ولكن ما حصل واضح انه كان محضّرا مسبقا ونتيجة امور اكبر”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود: “وين ما بتغيّم بتشتّي عنّا”. نحن لا زلنا صندوق بريد. جميع الدول تحسّن شروطها في لبنان. وهناك كلام عن تباين اميركي سعودي حول الموقف من لبنان والامر تجلّى بعدم استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وهذا يعني وجود كباش دولي كبير”.

وتابعت: “الاميركيون مهتمون بموضوع الحدود.. ويبدو انه لا حائط مسدود امام المبعوث الاميركي وعدم توقيع مرسوم توسيع الحدود دليل على ذلك وبالتالي الاميركي يريد الاستقرار ومصلحة اسرائيل”.

من ناحية اخرى، اعتبرت يعقوبيان انه “”شي مرّة لازم اللبنانيين يعرفوا الحقيقة” إن كان في انفجار المرفأ او في الطيونة حيث اننا لم نفهم حتى اللحظة ما حصل.. “بركي المافيا اللي عنّا بترتدع”.

وتحدثت عن عجز مقصود للطبقة السياسية، قائلة: “لو كانوا يستطيعون ان يقوموا بالاصلاحات لكانوا قاموا بها في السابق… من هم بالسلطة يعرفون ما الذي يجب ان يتم فعله ولكن مصالحهم تتناقض مع ذلك “.

وشددت على ان “حكومة تصريف اعمال او حكومة مستقيلة يمكنها ان تجري انتخابات بشكل عادي”.

وانتقدت الطبقة السياسية قائلة: “سرقوا الدولة وسرقوا مدخرات الناس… سرقة لم تحصل في التاريخ”.

وقالت: “اعتقد ان النظام السياسي في لبنان يعجب الطبقة السياسية ولكنهم يحبّون ان يقولوا ان هناك مشكلة في النظام كي لا يعترفوا انهم هم المشكلة وفي تركيبتهم فنحن لم نطبق الدستور ولا القوانين لنعرف ما اذا كان فيها مشكلة”.

وعن موضوع العقوبات الاميركية الاخيرة قالت: “السياسة الاميركية سياسة مصالح.. وموضوع العقوبات متعلق بالخزانة الاميركية لا يجرؤ ان يفبرك على طريقة الامن السوري جريمة.. توقيت العقوبات ممكن ان يكون سياسيا ولكن العقوبات تكون مبنية على اساس واضح”.

وفي موضوع انفجار المرفأ اشارت الى ان اتهام القاطي طارق البيطار بتلقي الاوامر من الخارج امر مضحك، قائلة: “واجب المواطن الوطني دعم القاضي بيطار وعلينا جميعا ان نحميه والوقت ليس وقت “تجابن” ومن المعيب على اي احد التراجع”.

واعتبرت ان “المستفيد الاول من احداث الطيونة الاحزاب الطائفية وشد العصب وذلك يناسبهم جميعا ولا يملكون اي شيء يبيعونه للبنانيين على ابواب الانتخابات سوى الطائفية “.

في في موضوع الانتخابات والتحالفات الانتخابية، قالت: “هناك مجموعات تقول بعدم التحالف مع الاحزاب وهناك وجهة نظر أخرى تقول “الناس يلي اجت لعندكن بتردّوهن الى السلطة”؟ القرارات سيتمّ اتخاذها بتشاركية وبالتصويت”.وشددت على ان

الميغاسنتر امر اساسي كي لا يرهّب احد احدا.. وهي وفر على جيوب اللبنانيين”.