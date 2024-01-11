بوليتيكو: الاستخبارات الأميركية قلقة من عمليات خطيرة ومختلفة لحزب الله

أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، أن تقديرات القيادة الأمريكية تشير إلى تزايد خطر قيام حزب الله بضرب الأميركيين في الشرق الأوسط، بل وربما ضربهم داخل الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن الحزب قد يستهدف على الأرجح أفرادا أميركيين في الشرق الأوسط أولا، لافتين إلى أن وكالات المخابرات الأميركية قامت بجمع بيانات عن حزب الله، وأشارت إلى أنه يفكر في شن هجمات على القوات الأميركية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج.

وقال المسؤولون إن فرصة الهجوم على الأراضي الأميركية تتزايد أيضا مع تصاعد التوترات في المنطقة، في حين أكد أحد المسؤولين، في إشارة إلى هجوم محتمل على الولايات المتحدة أنه “يمكن لحزب الله الاستفادة من القدرة التي يمتلكها.. لوضع الناس في أماكن للقيام بشيء ما”، في إشارة إلى هجوم محتمل على الولايات المتحدة.

ورفض المسؤولون تقديم تفاصيل عن النوع المحدد من الهجمات التي يمكن أن يقوم بها حزب الله، لكنهم قالوا إن حزب الله لديه قدرات لا تمتلكها “الجماعات الإرهابية” الأخرى في المنطقة.

وختموا بالقول إن حزب الله لديه شبكة دولية موسعة من شأنها أن تسمح له باستخدام نشطاءها لتنفيذ هجوم في الولايات المتحدة.