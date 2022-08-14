بول كنعان: لانتخاب رئيس في المهلة الدستورية

أكد رئيس “تجمّع موارنة من أجل لبنان” المحامي بول يوسف كنعان “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية والابتعاد عن التعطيل وطرح الاسماء غير الجدية للمرحلة المقبلة، لاسيما ان التحديات تحتم وصول شخصية قادرة على التعاطي مع الأزمات بعقلية الخبرة والحنكة وشجاعة القرار والتنفيذ”.

واعتبر كنعان، بعد مرافقته كالعادة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الوادي المقدس للمشاركة بقداس عيد سيدة قنوبين، أن “على الجميع الاستماع الى صوت البطريرك الذي همه الاول والاخير مصلحة لبنان بكافة اطيافه، خصوصا ان الموارنة يعملون دائما من اجل جميع اللبنانيين”.

وعايد كنعان اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد انتقال السيدة العذراء، الذي يصادف ذكرى تأسيس تجمّع موارنة من أجل لبنان المستمر منذ سنوات الى جانب بكركي ومختلف مكونات شعب مارون في لبنان وبلدان الانتشار.