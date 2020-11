بومبيو: أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول أميركا

بعد العقوبات الاميركية التي طالت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “باسيل ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفساد السائد والمحسوبية” مشددا على ان “أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة”.

وعلى حسابه عبر “تويتر” غرد كاتباً: “يجب على القادة اللبنانيين الإستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، واليوم تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء إستغلال مناصبه الحكومية”، وختم بومبيو تغريدته بالقول: “أهل لبنان يستحقون الأفضل”.

Lebanese leaders must listen to their people, implement reforms, and end corruption. Today, the U.S. is designating Gibran Bassil, a corrupt former cabinet minister who abused his government positions. The people of Lebanon deserve better.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 6, 2020