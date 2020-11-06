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بومبيو: أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول أميركا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 6:49 مساءً
مايك بومبيو

مايك بومبيو

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بعد العقوبات الاميركية التي طالت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “باسيل ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفساد السائد والمحسوبية”  مشددا على ان “أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة”.

وعلى حسابه عبر “تويتر” غرد كاتباً: “يجب على القادة اللبنانيين الإستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، واليوم تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء إستغلال مناصبه الحكومية”، وختم بومبيو تغريدته بالقول: “أهل لبنان يستحقون الأفضل”.

وفرضت وزارة الخزانة الاميركية اليوم عقوبات على باسيل “صهر الرئيس ميشال عون” وذلك ضمن قانون ماغنيتسكي، وفي هذا السياق قال وزير الخزانة الأميركية: الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل” ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.

وأكد مسؤول أميركي كبير في الادارة الاميركية لوكالة رويترز، أن “العقوبات على باسيل بتهم سوء التعامل مع الأموال العمومية وتقاضي رشاوى”. مضيفا أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه كوزير للطاقة والمياه.

ولفت المسؤول الأميركي أن أميركا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين.

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