بومبيو مهنئاً اللبنانيين بالاستقلال: سنبقى إلى جانبكم في الأوقات ‏الصعبة

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اللبنانيين بمناسبة عيد ‏الاستقلال.‏

وقال في بيان: “بالنيابة عن الشعب الأميركي، أهنأ الشعب اللبناني ‏بمناسبة عيد الاستقلال”.‏

وأضاف، “خلال السنوات الـ7 الماضية، واجه لبنان تحديات كثيرة، ‏ولكن السنة الأخيرة كانت الأصعب”.‏

وشدد على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اللبناني، وستبقى ‏واقفة إلى جانبهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.‏

ويذكر أن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة ‏‏الجمهورية أعلنت أنه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء ‏‏جائحة كورونا واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني ‏‏الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى ‏‏الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات ‏‏الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”.‏

وبمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، ألقى رئيس الجمهورية ميشال ‏‏عون كلمة قال فيها:‏

‏”هي السنة الـ 77 على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع ‏‏الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة ‏‏العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته ‏‏بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو ‏‏بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، وواقعنا اليوم ليس ‏‏واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن ‏‏شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”.‏

وأضاف: “باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق ‏‏الخلاص للوطن”.‏