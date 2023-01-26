بو حبيب استقبل ولاكروا.. وحادثة "العاقبية" على الطاولة!

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا يرافقه قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” آرولدو لازارو والوفد المرافق.

وتم البحث في الإدانة اللبنانية الواسعة والتحرك السريع للأجهزة اللبنانية المختصة لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حادثة العاقبية المؤسفة.

كما تمت الإشادة بإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وضرورة البناء عليها وصولًا إلى ترسيم الحدود البرية.

وشدد وكيل الأمين العام على “تمسك اليونيفيل بأفضل العلاقات مع المجتمعات المحلية في الجنوب، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجيش اللبناني ودعمه”.

بدوره، أكد الوزير بو حبيب على “تقدير لبنان لدور قوة اليونيفيل في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب”. وطالب الأمم المتحدة بـ “التشدد بإدانة الخروق الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية المستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006) والعمل على منعها”.