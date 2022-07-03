بو حبيب: الأمريكيون مستاؤون من مسيرات حزب الله!

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا أبلغته احتجاجها على اطلاق حزب الله مسيرات فوق حقل كاريش وهناك اتفاق بأن لا يتم اي إثارة للوضع خلال المفاوضات.

أضاف بو حبيب عبر “الجديد”: اجتمعت مع السفيرة الأميركية وكانت متفائلة بشأن الوصول لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وختم قائلاً: التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية في مرحلة متقدمة جدًا وآخذ في التفاؤل ومن الآن حتى شهرين تتضح مساراته.

من جهة اخرى ذكرت قناة “الجديد” أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أجرى اتصالات بمسؤولين لبنانيين معنيين بملف الترسيم بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وطلب توضيحاً لما جرى بشأن إطلاق “حزب الله” طائرات مُسيّرة باتجاه حقل كاريش، أمس السبت.

واعتبر هوكشتاين أن إرسال حزب الله لتلك المسيرات من شأنه إيقاف جهود التفاوض، وقد يؤثّر على الإيجابية التي رشحت عن المُحادثات الأخيرة.