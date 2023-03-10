بو حبيب التقى لازاريني وفرونتسكا: للاستثمار في المشاريع الطويلة الأمد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي قدم له المدير الجديد للأونروا في لبنان، وكانت مناسبة لتبادل الآراء حول سياسة لبنان تجاه الفلسطينيين والوضع المالي للأونروا.

وأكد بو حبيب ضرورة استمرار الأونروا في القيام بخدماتها من أجل حماية الاستقرار في المخيمات، طالبًا من لازاريني العمل من أجل جعل الإنفاق في استثمار المشاريع التنموية والطويلة الأمد، ما يمكن أن يُغير فعليًا في حياة الفلسطينيين والعيش في ظروف افضل.

كما التقى بوحبيب المنسّقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في الإحاطة التي ستقدّمها إلى مجلس الأمن خلال جلسته المرتقبة لمناقشة تقرير الأمين العام الدوري حول تنفيذ القرار 1701 (2006) .

كما تم عرض للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان.