بو حبيب التقى نظيره اليوناني: أزمة النزوح خرجت عن السيطرة

يواصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب زيارته لليونان، حيث التقى اليوم نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس.

بعد اللقاء، قال بوحبيب: “نحن نرتبط بعلاقات تاريخية مع اليونان، ونلمس رغبة متزايدة لدى اللبنانيين في الاستثمار التجاري والعقاري فيها”.

أضاف: “نحن مسرورون من تطور التعاون الثنائي بيننا، ونطمح إلى المزيد منه. لقد توافقت مع نظيري اليوناني على الصداقة الراسخة بين بلدينا. إن الترابط بين ضفتي المتوسط شديد إلى درجة أنه إذا أصابنا الرشح في لبنان وشرق المتوسط، تنتقل العدوى إلى الجوار الأوروبي المتوسطي”.

وتابع: “تم التوافق على أن التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ يحقق الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان. لقد أبلغنا أصدقاءنا اليونانيين بأننا لا نريد الحرب، التي إذا وقعت سينفجر كل الشرق الأوسط”.

واعتبر أن “أزمة النزوح خرجت عن السيطرة بسبب غياب الحلول المستدامة. لقد تخطت قدرات لبنان على تحملها، وبدأت تدق أبواب قبرص، وربما اليونان”، وقال: “لذلك، على الدول المتشابهة التفكير كلبنان واليونان وقبرص، العمل سويا لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه المساعدة على إعادة النازحين الى سوريا، ودعمهم ليتمكنوا من بناء قراهم وبلداتهم المدمرة”.

أضاف: “نشكر لليونان استعدادها لإيصال صوت لبنان إلى الاتحاد الأوروبي، ودعم مطالبنا وأخذ هواجسنا في الاعتبار”.

وختم: “لقد اتفقت مع نظيري اليوناني على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المسعفين والمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق حل الدولتين لإنهاء حال عدم الاستقرار التي يعيشها الشرق الأوسط منذ عقود”.