بو حبيب: القرار الدولي يتلخّص بأن "لا عودة للنازحين".. وندرس البدائل

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب لـ”الجمهورية”، بعد مشاركته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واللقاءات التي عقداها مع زعماء وممثلي الدول، أنّ القرار الدولي يتلخّص بأن “لا عودة للنازحين” ولن يدفعوا لهم إذا عادوا، فيفضّل النازح عندها البقاء حيث هو.

كما لفت بو حبيب إلى أن دول الغرب مهتمة أكثر بالوضع في أوكرانيا. وقال لـ”الجمهورية” ردًا على سؤال عن البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها لبنان وسوريا: “سندرس البدائل، وهناك فريق مختص في وزارة الخارجية يقوم بوضع الاقتراحات، وسنبحثها خلال زيارة دمشق بعد عودتي، ونستمع إلى المقترحات السورية البديلة”.