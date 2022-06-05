بو حبيب: المسؤولون عن الملف اللبناني في صندوق النقد “عتلانين هم”!

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ان الجواب اللبناني على المقترح الاميركي لترسيم الحدود البحرية جاهز الا ان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين لم يأت ليتلقاه.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “كنت في واشنطن وتحدثنا في موضوع ترسيم الحدود.. ولو كان هناك جدية لما كان اموس هوكشتاين قد اتى فقط مرتين الى بيروت وهذا ما اعتبره عدم جدية في الوساطة الاميركية”

واضاف: “الاميركيون فتحوا معي ملف الترسيم وابلغتهم ان لبنان جدي”.

وتابع: “لبنان لديه جواب على مقترح هوكشتاين ولكن اموس هوكشتاين لم يأت لتلقيه”.

واشار الى ان “وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن ملف الترسيم مباشرة”، متابعا: ” ما يمكنني تأكيده ان الرؤساء الثلاثة متفقون على الجواب”.

واعتبر ان “مقترح هوكشتين ايجابي لكن يحتاج الى تعديلات ولن اتحدث في مضمون الرد اللبناني او افصح عنه”.

واردف: “موضوع الاتفاق على ملف الترسيم البحري يحتاج الى حراك اسرع من الجانب الاميركي”.

وكشف ان “العرض الاميركي لم يقترح الخط 23 بل بين 23 و1 وهذا ما لا نرضى به ونعتبر ان المقترح الاميركي يحتاج الى تعديل”.

وردا على سؤال، قال: ” سفينة energean ان كانت جنوب الخط 29 فذلك لا يعتبر اعتداء على السيادة اما اذا كانت شمال الخط 29 فذلك يعني انها في منطقة متنازع عليها”.

وردا على سؤال ، كشف: ” العميد ياسين قال ان الخط 29 للتفاوض ولذلك لم يوقع الرؤساء خطا تفاوضيا سنتخلى عنه.. الى حدّ بعيد حقنا هو في الخط 23 “.

وجوابا على سؤال عن امكانية الرد على اي انتهاك اسرائيلي، قال: “انا وزير خارجية اتكلم بدبلوماسية”.

وعن لقاءاته في واشنطن، كشف ان “الاميركيين مهتمون في اقرار مشروع دعم الجيش اللبناني (كل عنصر بـ100$ اميركي) ومن بعدها نقل الامر الى الامم المتحدة لخلق صندوق لدعم الجيش اللبناني تساهم فيه دول اخرى ايضا الى جانب اميركا”.

وعن لقاءاته مع مسؤولين في صندوق النقد، قال: “المسؤولون عن الملف اللبناني في صندوق النقد “عتلانين هم” ان لا يتم تشكيل الحكومة بسرعة والا يقرّ مجلس النواب القوانين المطلوبة في اطار الاصلاحات وخطة التعافي “.

عن ملف النزوح السوري، قال: “لبنانيا نحن متفقون على اننا لا يمكن ان نتحمل بعد النزوح السوري في لبنان”.

وتابع: “من لا يملك بطاقة نزوح يجب ان يتمّ ترحيله وكذلك السجناء من الجنسية السورية يجب ان يتمّ ترحيلهم ولكن الحكومة لا تجتمع الآن لاتخاذ قرار بالتنفيذ”.

وردا على سؤال، قال: “على الحكومة ان تكلف اللواء ابراهيم او غيره الذهاب الى سوريا لمعالجة ملف النزوح ومن حق سوريا ان تطلب تواصلا رسميا في هذا الاطار”.

واضاف: “في بروكسيل كانت الدول المضيفة للنازحين السوريين تطالب بزيادة اموال دعم النازحين فيما نحن كنا نقول اوقفوا الاموال للنازحين لأنهم بذلك سيعودون الى سوريا بغالبيتهم”.

بالمقابل، شدد على انه لم يلمس رغبة في توطين النازحين السوريين.

وكشف ان “لبنان اليوم رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمدة 6 اشهر وان عقد اجتماع للمجلس يكون لبنان رئيس المجلس والعادة تكون في دعوتهم الى البلد الذي يترأس العقد”.

وقال: “الى حدّ بعيد اصطلحت العلاقة مع العرب ونحن مرتاحون للسعودية في لبنان”.

وعن تكلفة الانتخابات النيابية في الخارج، قال: “الدولة اعطتني 60 مليار ليرة للانتخابات والميدل ايست ساهمت معنا في بطاقات سفر الدبلوماسيين والـdhl ندفعها بالتقسيط ورفع الرسوم القنصلية موّل وجود الدبلوماسيين في البلدان التي اجريت فيها الانتخابات”.

وعن تأليف الحكومة، قال: “اتمنى ان يتم تأليف حكومة في غضون اسبوع واحد لأن لبنان بحاجة الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن”.

عن التشكيلات الدبلوماسية، قال:”لا يمكن القيام بتشكيلات دبلوماسية من دون مشاورة الجميع والكثير من الفرقاء كان لهم اعتراضات ولم نتمكن من اجراء التشكيلات “.

وتابع: “المشكلة ليست فقط مع ميقاتي وباسيل في موضوع التشكيلات بل هناك اعتراضات من اكثر من فريق والوزير جنبلاط على سبيل المثال لديه اعتراضات”.

وردا على سؤال، قال: “اعتقد ان حكومتنا نجحت ووضعت الاسس للحكومة المقبلة”.