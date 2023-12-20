بو حبيب: الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية "ممتاز"

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أن الجانب اللبناني ينسق مع الجانب الروسي في العديد من القضايا بشكل دائم.

وأضاف في حديث لـ”سبوتنيك”، أن “لبنان دائم التنسيق مع الجانب الروسي، خاصة على مستوى الأمم المتحدة”، معربا عن أمله في استمرار تطوير العلاقات العربية – الروسية.

ولفت بو حبيب، إلى أهمية الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في الأمم المتحدة واصفا إياه بـ”الممتاز”.

كما شدّد بو حبيب على أهمية التقارب العربي – الروسي المبني على علاقات قوية وتاريخية، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق.