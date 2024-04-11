بو حبيب بحث في آخر المستجدات مع النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني إيوانيس بلاكيوتاكيس.

وإثر الاجتماع تحدث النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني وقال، انه تم البحث في الاجتماع حول تعزيز جهود الاستقرار ودعمه في المنطقة ومن أجل الاستجابة لانعكاسات الحرب على غزة وتوحيد الجهود للتوصل إلى ذلك.

وقال المسؤول اليوناني، أن اليونان تقف إلى جانب حماية المدنيين ومنع تمدد الصراع وتسعى للمساهمة في المساعدات الإنسانية، وفي خلق الجسر البحري الإنساني وتدعم القرار 2728 الذي يقضي بوقف إطلاق النار.

وشدد المسؤول اليوناني على أهمية توحيد الجهود في مواجهة مشكلة الهجرة لاسيما وأن لبنان يسجل أعلى نسبة تجمع نازحين في العالم.

وقال أن اليونان تدعم حل الدولتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية.

أما وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب فشدد على أهمية تنفيذ القرار 1701، الذي يعتبره السبيل الوحيد لتحقيق التوازن والسلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقال أن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن ينعكس ايجاباً على عودة آلاف من النازحين داخل البلدين ومن كلى الطرفين إلى بيوتهم وأماكن وجودهم.

وشدد بو حبيب على أهمية التعاون والتواصل مع قبرص واليونان من أجل حل المشاكل في الشرق الأوسط لاسيما مسألة النازحيين، حيث هناك أمان في سوريا ويمكن عودة السوريين إلى ديارهم.