الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب بحث مع زواره في التطورات في غزة ولبنان

منذ 34 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفير بريطانيا هاميش كويل وتم البحث في التطورات الاقليمية في غزة ولبنان، وشدد السفير البريطاني على اهمية عدم إنجرار لبنان الى الصراع وبقائه بعيدا عنه كما تناول البحث مواضيع ثنائية عدة.

وعرض بوحبيب مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني للجهود القطرية لمساعدة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك تم البحث في الإعتداءات الاسرائيلية على غزة.

وبحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في التطورات الاخيرة في الجنوب اللبناني وغزة. كما اطّلعت فرونتسكا من بو حبيب على نتائج زيارته الاخيرة الى نيويورك.

وكان بو حبيب التقى سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيروت
    سفارة أجنبية تتوجّه إلى مواطنيها: حذار هذه المناطق في لبنان
    مرفأ صيدا
    افتتاح مركز الحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي في مرفأ صيدا
    حزب "الكتائب"
    "الكتائب": نحذر من جر لبنان إلى حرب هو بغنى عنها

    الأكثر قراءة

    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
    منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان
    اشتباكات وانفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية.. إليكم التفاصيل
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    "يديعوت أحرونوت": إسرائيل هددت حزب الله بحياة بشار الأسد ونظامه!