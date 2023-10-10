بو حبيب بحث مع زواره في التطورات في غزة ولبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفير بريطانيا هاميش كويل وتم البحث في التطورات الاقليمية في غزة ولبنان، وشدد السفير البريطاني على اهمية عدم إنجرار لبنان الى الصراع وبقائه بعيدا عنه كما تناول البحث مواضيع ثنائية عدة.

وعرض بوحبيب مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني للجهود القطرية لمساعدة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك تم البحث في الإعتداءات الاسرائيلية على غزة.

وبحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في التطورات الاخيرة في الجنوب اللبناني وغزة. كما اطّلعت فرونتسكا من بو حبيب على نتائج زيارته الاخيرة الى نيويورك.

وكان بو حبيب التقى سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.