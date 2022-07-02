بو حبيب بعد اجتماع الوزراء العرب: لمسنا إيجابية بشأن عودة لبنان إلى عافيته

لفت وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال “عبدالله بو حبيب” الى أنه “خلال الاجتماع العربي التشاوري في الحبتور، تطرّق الحاضرون الى الاستمرار بدعم الدولة اللبنانية وعرض أزمة اللبنانيين وضرورة اعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” بعد اجتماع الوزراء العرب في بيروت، أكد بو حبيب أننا “لمسنا إيجابية من الأخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته”.

كما اعتبر أن “النقاشات خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت بنّاءة وتطرّقنا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها”.​

أبو الغيط بدوره، قال: “يهمني الإحاطة بمفهوم الاجتماع التشاوري وهو اجتماع بلا رسميات ولا أسماء دول ويتم التداول بأي موضوع ولا يصدر عنه وثائق ولا قرارات”.

وقال “ناقشنا موضوع سوريا ولكن لا قرار إنما نقل للآراء، وتحدثنا كذلك عن الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الكبيرة وكذلك الصومال والمجاعة الكبيرة التي يقترب منها، وكان هناك حيز واسع للقضية الفلسطينية”.

وأضاف: “الحضور في هذا التوقيت الى لبنان في ظل أوضاعه الاقتصادية بالغة الصعوبة والسياسية هي رسالة من الدول العربية أنها تدعم البحث عن تسويات تحقيق الاستقرار وتساند لبنان بأوضاعه ومشاوراته مع “الصندوق”.