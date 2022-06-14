الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
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بو حبيب بعد لقائه هوكشتاين: الأجواء ايجابية

منذ دقيقتين
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.

ووصف الوزير بوحبيب اجواء اللقاء ب”الإيجابية”، مؤكدا “اهمية الوصول الى اتفاق في موضوع الترسيم وهذا ما لمسه لدى الاميركيين”.

من جهة أخرى، وصل قائد الجيش العماد جوزف عون للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة والموعد كان محددا سابقا وبالتالي لم ينضم إلى اللقاء مع هوكستين.

ورداً على سؤال عما إذا كان مرتاحاً للموقف اللبناني الموحد من ترسيم الحدود قال قائد الجيش: “أنا عطول مرتاح”.

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