بو حبيب تابع مواضيع اغترابية مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وفداً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي عباس فواز وعضوية الهيئة الإدارية للجامعة، وجرى التداول في مواضيع اغترابية عامة والنشاطات المحلية والاغترابية التي تقوم بها الجامعة.

كما أبلغ الوفد بو حبيب أن الجامعة بصدد التحضير لمؤتمرها العالمي التاسع عشر الذي سينعقد في بيروت بتاريخ 10 و11 تشرين الثاني 2022، وتمّ الاتفاق على استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة لِما فيه خير اللبنانيين مقيمين ومغتربين.

والتقى الوزير بو حبيب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وتم البحث في الاوضاع الراهنة.