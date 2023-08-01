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بو حبيب تسلّم رسالة من 15 سفيراً وقائماً بالأعمال بشأن تحقيقات المرفأ

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان.

واستهل بو حبيب الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار.

سلم السفراء الوزير بو حبيب رسالة، حضوا فيها “الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها”.

وأكد بو حبيب “التزام الحكومة اللبنانية كشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات، آملاً أن تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة”.

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