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بو حبيب خائف… الحكومة باقية وتطمينات دولية لدعمها

منذ 4 ساعات
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

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أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن “مخاوفه على وزير الإعلام”، جورج قرداحي، معتبرا أنه يمكن أن يصبح “كبش محرقة” بسبب الأزمة مع السعودية، وقال إن الحكومة الحالية باقية.

وصرح بوحبيب، في حديث تلفزيوني مساء اليوم الأحد: “أخاف على جورج قرداحي أنو يطلع كبش المحرقة والاحتمال لا يزال موجودا”.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية “تواجه المشاكل منذ تأليفها لذلك هي غير قادرة على الاجتماع لاتخاذ قرار موحد بما يخص الوزير قرداحي”.

وأوضح مع ذلك حسب القناة: “الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها… والتعويل في بقاء الحكومة يبقى على الداخل”.

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