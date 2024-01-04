بو حبيب في البيت الأبيض.. ونقاشٌ حول جهود واشنطن لتحييد لبنان عن حرب غزة

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بمستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماك غورك في البيت الأبيض، وتم البحث في ضرورة الاستمرار بالجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تحييد لبنان عن الحرب في غزة.

كما أكد الطرفان “أهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسي آموس هوكشتاين من أجل وقف التصعيد في لبنان والمنطقة”.

كذلك تطرق البحث إلى السبل التي يمكن أن تؤدي إلى السلام في المنطقة، وأكد بو حبيب أن “الممر الوحيد لذلك هو السلام مع الفلسطينيين بالدرجة الأولى.

النقاش تطرق أيضًا إلى أزمة النزوح السوري إلى لبنان، ومدى إمكان عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا.