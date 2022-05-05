بو حبيب: لبنان لم يعد يستطيع تحمل تبعات ​النزوح السوري

أشار ​وزير الخارجية​ ​عبدالله بو حبيب​، إلى أن لبنان لم يعد يستطيع منع ​النازحين السوريين​ من الهجرة عبر البحر، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي حصلت في ​طرابلس​.

كلام بو حبيب جاء بعد الاجتماع الذي عقد برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن رئاسة الحكومة خصص لتحديد موقف لبنان في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري.

ولفت بو حبيب إلى أن أوروبا وأميركا يهمهم أن لا يبقى النازحون في لبنان، وأن لا يهاجروا إلى بلدانهم، مؤكدا أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل تبعات ​النزوح السوري​.