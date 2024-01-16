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بو حبيب: لبنان وضع تصورًا جديًا لضمان استقرار حدوده الجنوبية

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بعد لقائه السفيرة الكندية أنّ “لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة”.

وأضاف: “ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط”.

وتابع بو حبيب: “لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا، أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقررات الشرعية الدولية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

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