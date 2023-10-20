بو حبيب لسفير بلجيكا: "عدوى" الشرق الأوسط ستنتقل إلى أوروبا

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب خلال لقائه السفير البلجيكي في لبنان كوين فرفاك، على أنّه “إذا أصيب الشرق الأوسط بالبرد ستتنتقل العدوى إلى أوروبا”.

كان بو حبيب قد أبلغ وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، في اتصال هاتفي مساء أمس، ضرورة المساعدة والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والاستفزازات، وفك الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ومنها الغذاء والدواء، واحترام القانون الدولي وقانون الحرب.

فيما طلب من سفيرة الاتحاد الأوروبي ياندرا دي وايلي، نقل رسالة إلى الدول الأوروبيّة مفادها أننا “نريد سماع الصوت الأوروبي عاليًا في الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة”.