بو حبيب لعدد من السفراء: لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لقاءاته الدبلوماسية، والتي كان قد بدأها يوم أمس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، والتقى صباحاً مع عدد من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وقال بو حبيب، في حديث لـ “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة، طالباً من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية وأن تتوقف “إسرائيل” عن القصف، خصوصاً وأن الردّ من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة” .

وسيتابع الوزير بو حبيب لقاءاته الديبلوماسية بعد ظهر اليوم.