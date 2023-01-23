الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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بو حبيب للأمم المتحدة: نطالب بتوضيحات عن سبب التغيير

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الانسانية عمران رضا، في إطار متابعة الاتصالات حول مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة، وبناء على المعطيات الواردة للوزارة من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار بو حبيب الى أنه “سبق لبعثة لبنان في نيويورك أن أُفيدت من مكتب المساهمات في الامم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وبالتالي إحتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية نهاية كانون الثاني ٢٠٢٣”، مطالبا بـ”توضيحات عن سبب التغيير الذي حصل وتعليق حقه بالتصويت قبل إنتهاء المدة المشار اليها أعلاه”.

وأضاف بو حبيب: “لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي، بما يفوق طاقته حيث تخطت كلفة النزوح الإجمالية الـ 40 مليار دولار أميركي منذ العام ٢٠١١ ولتاريخه لذلك، يتوقع لبنان معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمنون مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح”.

كما طالب “بنقل هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء”.

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