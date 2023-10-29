الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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بو حبيب لنظيرته الهولندية: يجب الضغط على "إسرائيل" لوقف استفزازاتها

منذ 19 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

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أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنّ الوزير عبد الله بو حبيب تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي بروينز، حيث تشاورا خلاله في آخر التطورات في الجنوب اللبناني، والتصعيد الإسرائيلي الكلامي والعسكري.

خلال الاتصال، شدد بو حبيب على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها وتهديداتها الصادرة عن مسؤولين حكوميين وعسكريين بتدمير لبنان وإعادته إلى العصر الحجري، مما قد يؤجج الصراع ويزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن في جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها، وذلك بعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين اللبنانيين التي تشدد على عدم رغبة لبنان بالحرب أو السعي إليها.

كما نقل بو حبيب إلى نظيرته الهولندية قلقه الشديد من التصعيد الأخير في غزة وضرورة وقف الحرب، واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

واتفق الوزيران على أن السلام والاستقرار في المنطقة ككل يبدأ من تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية تمنح الشعب الفلسطيني السيادة وتحفظ كرامته.

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