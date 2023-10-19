بو حبيب لنظيره البرتغالي: للضغط على إسرائيل لفكّ حصارها عن غزة

أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، في اتصال هاتفي مساء اليوم، ضرورة المساعدة والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والاستفزازات، وفك الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الانسانية ومنها الغذاء والدواء، واحترام القانون الدولي وقانون الحرب.

كان بو حبيب قد استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ياندرا دي وايلي، حيث تم البحث في الأوضاع والتطورات في غزة والمنطقة، وثمّن “الموقف الأخلاقي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل حول ضرورة وقف التصعيد، وإيصال المساعدات إلى غزة، وحماية المدنيين، ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني”.

وقال: “نريد سماع الصوت الأوروبي عاليًا في الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة”، وطلب من دي وايلي “نقل هذه الرسالة”.

كما التقى بو حبيب سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان، وذلك في إطار مناقشة الأوضاع والتطورات الإقليمية في غزة والمنطقة، وقد حضر سفراء دول: الأردن، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الجزائر، الكويت، اليمن، السودان، فلسطين، والقائم بالأعمال في السفارة السورية.

بعد اللقاء، أكد بو حبيب أنه تم التوافق على أنّ الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات، ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل.