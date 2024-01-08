بو حبيب من السراي: لبنان على استعداد لتنفيذ الـ 1701 بحذافيره.. ولكن!

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ظهرًا في السراي.

وقال بو حبيب بعد اللقاء: “عرضنا الوضع في الجنوب والمساعي القائمة، حيث التقينا في نهاية الأسبوع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي وبحثنا الوضع في الجنوب كما سنلتقي وزيرة خارجية ألمانيا، وكما هو معروف فإن الولايات المتحدة أوكلت إلى أموس هوكشتاين متابعة الوضع، وفي حال كانت لديه أمور إيجابية سيزور لبنان في وقت لاحق، وقد أبلغنا الجميع أننا على استعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، أي يجب العودة إلى خط الهدنة لعام 1949 مما يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة وأن توقف خروقها البرية والبحرية والجوية، وإذا طبقت هذه الأمور فإن ليس لدى لبنان أي مشكلة، وهذا ما تبلغه الحكومة اللبنانية للجميع، ومن الممكن أن يزور لبنان عدد من وزراء خارجية بعض الدول وسنعلن عنهم في الوقت المناسب”.

المر: واستقبل رئيس الحكومة الوزير الأسبق الياس المر والنائب ميشال المر.

وقال الياس المر: “إن الزيارة لدولة الرئيس ميقاتي بروتوكولية بعد عودتي إلى لبنان وتقديم استقالتي من منصبي في مؤسسة الإنتربول في جنيف”.

المعهد العربي للتخطيط: واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من “المعهد العربي للتخطيط في الكويت” برئاسة عبد الله فهد الشامي، الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا القضايا العامة وخاصة السياسية منها وانعكاساتها على القطر العربي، ومعدلات النمو التي حققتها الحكومة اللبنانية خلال السنة الماضية، وإن شاء الله بدأ لبنان يستعيد توازنه الاقتصادي. وهناك فرص جيدة تحدث عنها رئيس الحكومة وتوازنات جديدة في الاقتصاد اللبناني. فالتصحيح الاقتصادي بدأ وهذا مؤشر جيد لما كانت عليه الأزمة في السنوات السابقة. واليوم نطمح إلى استقرار سياسي بشكل عام يؤدي إلى استقرار اقتصادي، لأن لبنان يستأهل كل خير، وإن شاء الله فإن الحكومة تقوم بواجباتها والتعافي يحتاج إلى صبر ولبنان في مرحلة التعافي”.

وعن المشاريع المستقبلية للمعهد، قال الشامي: “لدينا مشاريع مع “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية”. ونحن في صدد إطلاق مبادرات لمساعدة المبادرين في لبنان لأن الدور الأساسي للمعهد ان يكون هناك تنمية للقدرات في الدول العربية كافة”.

وفد بقاعصفرين: واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من بلدية ومخاتير منطقة بقاعصفرين ولجنة فاعليات الضنية في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. وتم البحث في شؤون المنطقة الانمائية لا سيما إنشاء برك للمياه من أجل ري الاراضي الزراعية في منطقة بقاعصفرين.

ومن الزوار: رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.