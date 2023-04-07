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بو حبيب: نعلم أن لدينا وضع صعب للغاية في جنوب لبنان

منذ 34 دقيقة
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

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لم تتمكن حكومة تصريف الأعمال من الحصول على معلومات حول ما إذا كان “حزب الله” قد وافق على ضربات الصواريخ على إسرائيل، حسبما قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب.

وقال بوحبيب لـ”CNN” في مقابلة الجمعة: “ليس لدينا معلومات عن ذلك حاولنا الحصول على بعض المعلومات، لكننا لم نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الله وافق عليه (القصف) أم لا”.

وتابع قائلا إن الصورايخ من لبنان ربما تكون أُطلقت من جانب حماس أو “أي منظمة فلسطينية أخرى”، وأردف قائلا إن الصواريخ المستخدمة صناعة فلسطينية لكنها “ليست فعالة جدا”.

وأردف بوحبيب: “كما تعلم لدينا مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان ونحن لا نراقب كل فلسطيني لذا يمكنهم الذهاب إلى مكان ما في إحدى القرى والقيام بما فعلوه بالأمس… يمكن أن يكون حماس أو أي منظمة أخرى من الجانب الفلسطيني”.

وتابع: “نحن نعلم أن لدينا وضع صعب للغاية في جنوب لبنان. حزب الله هناك وهم مسلحون الجيش اللبناني واليونيفيل هناك أيضاً ويعملون مع الآخرين من أجل وقف مثل هذه الأشياء، لكنهم لا ينجحون دائما”.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تفهم أن هناك أسباب لمثل هذا الإطلاق لكنها “لم تحب أنه جاء من لبنان”.

وتابع: “ما حدث في الأقصى هو سبب ما حدث في لبنان بالأمس، أنا لا أبرره، أنا أشرح أن ما حدث في الأقصى مهم جدا وهناك رد فعل حقيقي”.

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