بو حبيب: نقوم حالياً بفحص الباخرة على ان يُتخذ القرار المناسب لاحقاً

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب أنّ “لبنان تلقى عدداً من الاحتجاجات والانذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير إلى مرفأ طرابلس يوم أمس”.

وقال في مقابلة خاصة مع “بي بي سي” أنّ: “الجهات المعنية في لبنان تقوم حاليًّا بفحص الباخرة ولم يتمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها على ان يُتخذ القرار المناسب لاحقاً”.

من جهة ثانية ،قال بو حبيب: “انه متفائل بإمكان الوصول الى اتفاق بين لبنان و”إسرائيل “عبر الوساطة الامريكية من اجل ترسيم الحدود البحرية بينهما”، مشيراً إلى أنّه “لم يسبق ان كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم”.