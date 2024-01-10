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بو حبيب: ننتظر معرفة ماذا يحمل لنا هوكشتاين

منذ ساعة واحدة
وزير الخارحية عبد الله بو حبيب

وزير الخارحية عبد الله بو حبيب

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أكّد وزير الخارحية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، أنّ الحكومة لم تُبلّغ رسميًا، من السفارة الأميركية بزيارة للموفد الرئاسيّ الأميركيّ آموس هوكشتاين.

وقال لصحيفة “الجمهورية”: “ننتظر معرفة ماذا يحمل لنا الموفد الأميركيّ الوسيط”.

إلى ذلك، رأى بو حبيب أنّ وجود “حزب الله” على الحدود يفرضه استمرار الاحتلال الإسرائيليّ لأراضٍ لبنانية، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما تبقّى من الغجر.

واعتبر أنّه في حال كانت مَهمّة هوكشتاين ترسيم أو تثبيت الحدود فقط، فهذا لن يحلّ المشكلة، ولفت إلى وجوب إظهار الحدود والرجوع إلى الخط الأخضر وهو خط الهدنة المرسّم عام 1948 والانسحاب من الأراضي المحتلة، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة الـB1، في شمال الغجر أو خراج بلدة الماري.

وشدّد بو حبيب على أنّ أي اتفاق أو حل يحتاج إلى وجود رئيس للجمهورية “وسمعنا أنّه لن يكون الاتفاق نهائيًا، إلاّ إذا انتهت حرب غزة وانتُخب رئيس للجمهورية”.

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