بو حبيب: هل تتحمل "إسرائيل" وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إلى “أننا لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة، لأننا لم نتبلغه”.

كلام بو حبيب جاء بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من هنغاريا، وتشيكيا، والنمسا، والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات.

أضاف بو حبيب: “نأسف لانقسام أوروبا والعالم حول التصويت ضد هذا القرار، أو لنأي بعض الدول بنفسها وامتناعها عن التصويت”.

وختم: “نحث الدول الغربية وأصدقاء إسرائيل الضغط عليها لوقف تهديداتها اللفظية بتدمير لبنان واعتداءاتها العسكرية على الجنوب اللبناني”.

إلى ذلك، أكد بو حبيب خلال لقائه المبعوثة الألمانية الخاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط Deik potzel مع وفد ديبلوماسي ألماني، “أن الشق الإنساني على أهميته ليس الحل للوضع في غزة. على إسرائيل أن توقف آلة الحرب وتوافق على الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة”.

أضاف: “إسرائيل تهددنا يوميًا بأنها ستعيدنا إلى العصر الحجري. هل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري”؟