بو حبيب يحذر إسرائيل.. لا تستهينوا بقوة حزب الله!

أكّد وزير الخارجية والمغترين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، أنّ “تحقيق السلام يبدأ بانسحاب إسرائيل من أراضينا المحتلة”.

ولفت في تصريحات له خلال مشاركته بجلسة في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” في تركيا، إلى أنّ لبنان لا يريد الحرب و “لا يجب على إسرائيل الاستهانة بقوة حزب الله”، موضحًا أنّ “إسرائيل ليست مستعدة لبدء محادثات جادة لتحقيق السلام”.

وكان الوزير بو حبيب قد أشار في تصريحات تلفزيونية أمس إلى ان “الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي”.

وأضاف: “مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا”.

وتابع بو حبيب: “أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية… إننا نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا”.

ولفت إلى أن “ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال”، مؤكدا أننا “نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا”.

وختم: “الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل”.