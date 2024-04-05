بو حبيب يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي "ساندرا دو وال"

استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب سفيرة الإتحاد الأوروبي السيدة ساندرا دو وال، أكد الوزير لضيفته ضرورة تغيير مقاربة أزمة النزوح السوري ومعالجتها بطريقة جديدة ومختلفة قبل فوات الأوان، ودعا إلى إجراء مراجعة شاملة من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدول المانحة تحضيرا لمؤتمر بروكسيل الوزاري للنازحين السوريين المزمع عقده نهاية أيار القادم.

والتقى نائبة المفوض العام للأونروا السيدة ناتالي بوكلي، ترافقها مديرة شؤون الأونروا في لبنان السيدة دوروثي كلاوس، شدد الوزير على أهمية عمل الأونروا لا سيما في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي تشهدها المنطقة، حيث تبقى الأونروا صمام الأمان للفلسطينيين الموجودين في لبنان والدول المجاورة من أجل إعطاء جرعة امل بحل عادل لقضيتهم، ومن هنا ضرورة استمرار تمويل هذه الوكالة.

واستقبل السفيرة الإيطالية السيدو نيكوليتا بومباردييري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

كما استقبل سفيرة سويسرا السيدة ماريون ويشلت، وناقشا قضايا مشتركة بين لبنان وسويسرا ولا سيما موضوع تمكين المرأة ومشاركتها اكثر في الحياة السياسية والشأن العام.