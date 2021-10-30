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بو حبيب يكشف عن "تعقيدات كثيرة" في ​الأزمة مع دول الخليج

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 11:11 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

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أكّد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، أنّ “هناك تعقيدات كثيرة في الأزمة”، لافتاً إلى أنّ “وزير الإعلام جورج قرداحي يدرك مصلحة لبنان”.

وأضاف بوحبيب في حديث لـ”الجزيرة”: “الوزير قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير”.

وأكّد بوحبيب أنّه “لم يطلب رسمياً من الوزير قرداحي تقديم استقالته، مشيراً الى ان الرئيس نجيب ميقاتي “أكد مراراً أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة”.

وقال إنّ “الحكومة تحاول حل الأزمة مع الحفاظ على مصلحة لبنان وصداقته مع دول الخليج”.

وتابع: من غير الوارد أن يحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت.

وكان بو حبيب قد صرح بعد اجتماع “خلية الأزمة” اليوم، بأن “عدة شركاء دوليين قالوا لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاستقالة، فعليه أن يستبعد هذا الأمر”.

مضيفاً: لقد تواصلنا مع الأميركيين لحضور الاجتماع، لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة.

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