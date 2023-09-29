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بو حبيب يهنّئ أمين معلوف: تستحقون المركز بكلّ جدارة

منذ 42 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

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هنّأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الروائي اللبناني-الفرنسي أمين معلوف بانتخابه أميناً عاماً دائماً للأكاديمية الفرنسية، قائلاً: “بفخر واعتزاز كبيرين، تلقيت خبر انتخابكم أمينًا عامًا دائمًا للأكاديمية الفرنسية، وهو مركز لا أشك البتة أنكم تستحقونه بكل جدارة، بعد ثلاثين عامًا على فوزكم بجائزة غونكور عن رواية صخرة طانيوس، واثني عشر عامًا على دخولكم الأكاديمية الفرنسية العريقة. شعوري هذا، يشاطرني به جميع اللبنانيين الذين يفتخرون بوصول أحد أبناء بلاد الأرز إلى المركز المرموق، الذي يجعلكم أميناً أول على اللغة الفرنسية، التي أبدعتم في سبر أغوارها على مدى عقود من الزمن. اتمنى لكم وافر النجاح والتوفيق في المهمة الجديدة التي أنيطت بكم، فأنتم خير سفير لما يجمع لبنان وفرنسا حكومة وشعباً من روابط ثقافية متجذرة تعزز جسور الحوار والتلاقي بين الهويتين والحضارتين”.

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