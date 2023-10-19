الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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بو حبيب يُوجّه "رسالة" إلى الاتحاد الأوروبي.. ويبحث "الحلّ" في غزة مع السفراء العرب

منذ دقيقة واحدة
بو حبيب بحث التطورات في غزة مع السفراء العرب

بو حبيب بحث التطورات في غزة مع السفراء العرب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الأوروبي ياندرا دي وايلي، حيث تم البحث في الأوضاع والتطورات في غزة والمنطقة.

وثمّن بو حبيب “الموقف الأخلاقي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل حول ضرورة وقف التصعيد، وإيصال المساعدات إلى غزة، وحماية المدنيين، ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني”.

وقال: “نريد سماع الصوت الأوروبي عاليًا في الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة”، وطلب من دي وايلي “نقل هذه الرسالة”.

كما التقى بو حبيب سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان، وذلك في إطار مناقشة الأوضاع والتطورات الإقليمية في غزة والمنطقة، وقد حضر سفراء دول: الأردن، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الجزائر، الكويت، اليمن، السودان، فلسطين، والقائم بالأعمال في السفارة السورية.

بعد اللقاء، أكد بو حبيب أنه تم التوافق على أنّ الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات، ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل.

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