بو صعب إلى قبرص.. وسلسلة لقاءات رسميّة

غادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى قبرص، مكلفًا من رئيس المجلس نبيه بري، تمثيل البرلمان اللبناني في مؤتمر الأمانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية الدولية الارثودكسية.

ويرافق بو صعب في زيارته القبرصية، النائبان الياس اسطفان وأسعد درغام ووفد مرافق ضم مستشار بو صعب القانوني في المجلس النيابي المحامي رمزيي مجاعص.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة بو صعب إلى قبرص على اجتماعات سيعقدها مع كل من رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، كما رئيسة مجلس النواب انيتا ديميتريو، إضافة إلى وزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبوس.