الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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بو صعب: اخبار مختلقة ولا اساس لها من الصحة!

منذ 55 دقيقة
الياس بو صعب
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صدر عن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب البيان الاتي:

“نشرت صحيفة “الشرق الاوسط” في عددها الصادر اليوم مقالاً بتوقيع السيدة هدى الحسيني عن الاتصال الذي تم مع الوسيط الاميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد اموس هوكشتاين، حيث اورد المقال ان الاتصال تم مع جهات رسمية بحضوري.

لقد تضمن المقال اخبارًا مختلقة ولا اساس لها من الصحة وصيغ بأسلوب لا يأتلف مع الواقع، ذلك ان الاتصال مع هوكشتاين تم خلال وجودي خارج لبنان ولم يكن اي طرف ثالث حاضرًا او مشاركاً فيه. وعلى عكس ما اورد المقال المذكور، فإن الاتصال كان ايجابياً والمعطيات التي تكونت منه لم تحمل اي اشارات سلبية.

فاقتضى التوضيح”.

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