الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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بو صعب: الأجواء إيجابية والجميع خرج مرتاحاً

منذ 16 دقيقة
الياس بو صعب
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اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد مشاركته في اللقاء الذي جمع الرؤساء مع الوسيط الاميركي آموس هوكستين في قصر بعبدا، أن “الأجواء إيجابية والجميع خرج مرتاحاً من اللقاء ولم يطرح هوكستين علينا تقاسم الثروات ولبنان جدد المطالب ببلوكاته كاملةً”.

واضاف: “ضاقت فجوة الخلافات لكننا سننتظر الخواتيم والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة هوكستين مع جواب إلى بيروت ستكون قصيرة”.

والتقى هوكشتاين الرؤساء الثلاثاء في قصر بعبدا، وصرّح من بعدها قائلا: “ممتنّ للرئيس لأنه دعا لهذا الاجتماع في حضور الرؤساء ومتفائل جداً للتوصل الى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة عند العودة الى بيروت لاستكمال المفاوضات”، مضيفا: “هناك تقدّم بالمحادثات بشأن الترسيم”.

ويواصل هوكشتاين جولته على المسؤولين اللبنانيين، بعدما كان التقى أمس شخصيات سياسية وأمنية، وذلك في إطار اجتماعاته التي يحمل خلالها جواب الاحتلال الإسرائيلي على المقترح اللبناني، وطرحاً جديداً مقروناً بأجواء تفيد بإيجابية ستتضح معالمها مع ختام اللقاءات.

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