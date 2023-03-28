بو صعب: البلد وصل إلى "المهوار".. وتوصية إلى وزير الداخلية

ذكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في كلمة من مجلس النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أنّه “بالنقاش اليوم تبين أن لا أحد لديه مشكلة بأن تحدث الانتخابات البلدية، وبالوقائع أنّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي سيدعو يوم 3 شهر المقبل لها، ولكن يوجد الكثير من الأمور التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار قبل الدعوة، ففي حال دُعيت اللجان، ليس علينا التراجع بعد فترة”.

وأكد بو صعب أنّ “البلد لا يمكنه أن يكمل من دون مخاتير، لأنّ المواطن يلجأ له في كل أوراقه”، وأشار إلى “أننا وصلنا إلى وقت يجب على الجميع أن يخطط كيف نريد أن نجتمع وليس أن نفترق”، واعتبر أنّ “النقاش الذي حصل اليوم هادئ لحد ما، وكان هناك إجماع على النقاط التالية: سألنا إذا صار هناك حديث مع الأساتذة، وطلبنا من الوزير أن يكون هناك نقاش مع رابطة الأساتذة ووزارة التربية، وطلبنا منه التحدث مع وزارة العدل والقضاة لإقناعهم بالانتخابات البلدية”، وأكد أنّ “الانتخابات مهمة ولكن يجب أن نكون واقعيين”.

وكشف بو صعب، أن “الجلسة شهدت خلافاً سياسياً أدى إلى رفعها، ومن ثم قمنا بتوصية وزير الداخلية ونصحناه ألّا يدعو الهيئات الناخبة إن لم تتعهّد الحكومة بتأمين كل التسهيلات المالية والتقنية لإنجاز الانتخابات البلدية، وأمل أن “نتوصل إلى تفاهم عقلاني وهادئ لأن هذا البلد وصل إلى “المهوار”، وأضاف إنّ “قرار الأخذ من الـ”sdr”، تتخذه الحكومة وهذه مسؤوليتها”.