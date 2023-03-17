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بو صعب التقى رئيس قبرص.. ونقاشٌ في القضايا المشتركة

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مارس - 2023 12:30 مساءً
بو صعب خلال لقائه الرئيس القبرصي

بو صعب خلال لقائه الرئيس القبرصي

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غرّد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “تشرّفت بلقاء رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس الذي هنأته بتسلمه حديثًا سدة الرئاسة، وناقشت معه القضايا التي تعني البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية”.

وكان بو صعب قد غادر إلى قبرص، منذ يومين، مكلفًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمثيل البرلمان اللبناني في مؤتمر الأمانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية الدولية الارثودكسية.

ويرافق بو صعب في زيارته القبرصية، النائبان الياس اسطفان وأسعد درغام ووفد مرافق ضم مستشار بو صعب القانوني في المجلس النيابي المحامي رمزيي مجاعص.

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