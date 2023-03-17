بو صعب التقى رئيس قبرص.. ونقاشٌ في القضايا المشتركة

غرّد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “تشرّفت بلقاء رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس الذي هنأته بتسلمه حديثًا سدة الرئاسة، وناقشت معه القضايا التي تعني البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية”.

تشرفت بلقاء رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس الذي هنأته بتسلمه حديثا سدة الرئاسة وناقشت معه القضايا التي تعني البلدين اضافة الى التطورات الاقليمية.

كما بحثت مع رئيسة مجلس النواب انيتا ديمتريو ووزير خارجية قبرص الدكتور كوستانتينوس كومبوس سبل تعزيز التعاون بين لبنان وقبرص pic.twitter.com/t5WwZaN83C — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) March 17, 2023

وكان بو صعب قد غادر إلى قبرص، منذ يومين، مكلفًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمثيل البرلمان اللبناني في مؤتمر الأمانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية الدولية الارثودكسية.

ويرافق بو صعب في زيارته القبرصية، النائبان الياس اسطفان وأسعد درغام ووفد مرافق ضم مستشار بو صعب القانوني في المجلس النيابي المحامي رمزيي مجاعص.