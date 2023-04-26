بو صعب بحث مع سفيرة إيطاليا خطورة إبقاء النازحين في لبنان

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وبحثا في موضوع أزمة النزوح السوري.

وأكد بو صعب خلال اللقاء ان “التوتر وصل الى أعلى مستوياته وأصبح في محل خطير مما يستدعي تغييرا جذريا في سياسة الاتحاد الأوروبي في موضوع النازحين والإسراع في معالجة الموضوع بشكل مختلف”، طالبا من السفيرة “ابلاغ حكومتها والاتحاد الأوروبي بخطورة إبقاء النازحين في لبنان في ظل الوضع الذي وصل اليه”.

واستقبل بو صعب وفدا من منظمة اليونيسكو.

في سياق متصل، اكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في تصريح له من دار الفتوى على تقدير الوازرة والحكومة لحقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة.

وأشار مولوي إلى أنه من الواجب أيضاً احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان هو مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه”.