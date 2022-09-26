الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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بو صعب: عرض هوكشتاين الخطي سيصل قبل نهاية الأسبوع الى قصر بعبدا

منذ ساعة واحدة
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال استقباله له في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد آموس هوكشتاين.

وأكد بو صعب ان “العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي”.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق طارق الخطيب وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات الحكومية الاخيرة.

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن وعرض معه العلاقات اللبنانية – الفاتيكانية.

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