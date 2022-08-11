بو صعب: عودة هوكشتاين إلى بيروت مؤكدة إعلامياً

أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، في تصريح من القصر الجمهوري، إلى أن “الوسيط الأميركي لملف ​ترسيم الحدود​ ​آموس ​هوكشتاين​ إنتقل إلى ​إسرائيل​ يوم غادر ​بيروت​ ولم يعد إليها مرة ثانية”، مؤكدًا “أننا نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع”.

ولفت إلى أنه “حفاظًا على الإستقرار في لبنان يجب أن ينتهي موضوع الترسيم قبل أيلول”، مشددًا على أن “الجهد ما زال قائمًا ولم يتوقف، والوسيط الأميركي مستمر بجهده بناءً على الإجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا”. وأوضح أن “الإعتداء على غزة أخّر ملف الترسيم، وليس لدينا وقت مفتوح إلى ما لا نهاية “.

وكشف بو صعب أن “عودة هوكشتاين إلى بيروت مؤكدة إعلامياً أما واقعياً فلا يمكن تأكيدها”.

وعن ملف إنفجار مرفأ بيروت، أوضح أنه “يجب أن نسمع جوابًا من المجلس الأعلى للقضاء بين اليوم والغد”، مضيفًا: “الظلم يجب أن يُرفع، ونستمر بالعمل لفكّ أسر القضاء ولشفاء غليل الأهالي”.