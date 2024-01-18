بو صعب: فتح جبهة الحرب في غاية الخطورة.. والحل الوحيد بالدبلوماسية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس سفير مصر علاء موسى، وتناول البحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وكذلك التطورات الأخيرة من جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأشار بو صعب إلى أنّ “فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة، وأن الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية”، مشددًا على “أهمية مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل لوقف الحرب والانتقال من بعدها إلى المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار في لبنان بما فيها ملف الترسيم البري”.

ثم استقبل بو صعب مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات في قبرص تاسوس تزيونيس، ترافقه سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس، حيث ناقش المجتمعون ملفات مشتركة بين البلدين.