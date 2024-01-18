الخميس 6 رجب 1445 ﻫ - 18 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو صعب: فتح جبهة الحرب في غاية الخطورة.. والحل الوحيد بالدبلوماسية

منذ 41 دقيقة
الياس بو صعب

الياس بو صعب

A A A
طباعة المقال

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس سفير مصر علاء موسى، وتناول البحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وكذلك التطورات الأخيرة من جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأشار بو صعب إلى أنّ “فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة، وأن الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية”، مشددًا على “أهمية مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل لوقف الحرب والانتقال من بعدها إلى المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار في لبنان بما فيها ملف الترسيم البري”.

ثم استقبل بو صعب مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات في قبرص تاسوس تزيونيس، ترافقه سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس، حيث ناقش المجتمعون ملفات مشتركة بين البلدين.

    المزيد من أخبار لبنان

    المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"
    "وطن الإنسان": المطلوب تحصين لبنان داخليًا لتلافي "حرب شاملة"
    النائب أنطوان حبشي
    ماذا كشف حبشي عن ملف الفساد في الكهرباء؟
    مدرسة - تعبيرية
    بيان لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بشأن "ميثاق الشرف"!

    الأكثر قراءة

    من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
    غزة تحت النار
    صحف عالمية: نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!
    هل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الخيانة ؟