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بو صعب: فخورٌ برفضي تدريس المناهج السورية في المدارس اللبنانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2023 2:34 صباحًا
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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أعرب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن فخره بما قام به حين كان وزيراً للتربية، حيث رفض تدريس المناهج السورية في لبنان رفضاً قاطعاً في المدارس اللبنانية.

وأشار بو صعب إلى أن المطلوب حينها كان استقدام أساتذة سوريين وخلق نظام تربوي بديل.

وقال بو صعب في حديث لـmtv: لو ذهبنا الى اعتماد المناهج السورية في لبنان لكانت مؤامرة وهذا موضوع وطني وسيادي ولا يمكننا التخلّي عنه وموضوع النازحين خطير جداً ويجب معالجته بتروٍّ.

وتابع بو صعب: “عندما كنت وزيراً للتربية رفضت وصول مساعدات الى التلميذ السوري من دون التلميذ اللبناني والمنظمات الدولية بدأت بتخفيف تقديماتها ولم تعد الأمور اليوم كما قبل”.

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