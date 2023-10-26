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بو صعب لسفير بلجيكا: لا أحد في لبنان يريد الحرب

26 - أكتوبر - 2023
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وسفير بلجيكا Koen Vervaeke

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وسفير بلجيكا Koen Vervaeke

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي اليوم سفير بلجيكا في لبنان Koen  Vervaeke، وتمحور الحديث حول آخر المستجدات بشأن الحرب على غزة، حيث شجع السفير البلجيكي على “تجنب لبنان قدر المستطاع من الانزلاق إلى هذه الحرب”، وفق بيان لمكتب بو صعب.

من جهته، أكد بو صعب “أن أحدًا في لبنان، لا يريد الحرب”، مطالبًا “أن يكون هناك موقف من الاتحاد الأوروبي يدين المجازر التي ترتكب يوميًا في حق المدنيين من أطفال ونساء ورجال في غزة، وأن يكون  هناك جهد حقيقي لوقف هذه الجرائم، عبر وقف فوري لإطلاق النار، وتمرير جميع المساعدات الإنسانية والتوجه الفوري للحلول السياسية، كونها ستكون الحل الوحيد اليوم أو في أي وقت في المستقبل”.

كما أكد بو صعب “ضرورة وقف سفك الدماء أمام أعين المجتمع الدولي”.

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