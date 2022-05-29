بو صعب لـ”صوت الناس”: نواب التيار لن يصوتوا لبري ونحتاج لأعجوبة لتشكيل حكومة!

دحض النائب الياس بو صعب كل ما اشيع عن مقايضات واتفاقات حصلت في زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال في حديث لصوت الناس مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “من الطبيعي لمرشح على موقع نيابة رئاسة مجلس النواب التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيكون حكما الثلاثاء رئيسا للمجلس وانا تواصلت معه واتواصل مع كلّ الكتل حتّى تلك التي لن تصوّت لي وتضحكني نظرية المؤامرة”.

وتابع: “غدا التقي النواب طوني فرنجية فريد الخازن وويليام طوق واتابع زياراتي واتصالاتي شملت 90 % من الكتل حتّى تلك التي لن تصوت لي”.

واضاف: “علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة والتعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الامور”.

واشار الى ان “نواب التيار لن يصوتوا للرئيس بري والحرية تركت لباقي اعضاء التكتل، مؤكداً أن زيارته لبري والاتصالات مع الجميع هي بالتنسيق مع باسيل.

وقال: “بري حتّى لم يسألني ان كنت بالشخصي سأصوّت له والموضوع لم يفتح.. وتحدثنا في اصلاحات متعلّقة بالمجلس النيابي وتشاركنا بالافكار ولم نتحدّث بأي شيء آخر ولم نأت على ذكر الوزارة ولا الحكومة وكلّ ما يقوله البعض عن مقايضات عار من الصحة”.

وردا على سؤال، قال: ” لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي”.

وتابع: “زرت بري من باب اللياقات ومن باب طلب دعم ترشيحي”.

وكشف بو صعب: “بري قال لي انه ليس ضدّ التصويت الالكتروني وان وصلت الى موقع نيابة رئاسة مجلس النواب فأنا سأدخل على تفاهم مع الرئيس بري على كيفية العمل في بعض الملفات كملف التصويت الالكتروني”.

وتابع: “ما قلته للرئيس بري ان الناس لم تعد تريد لا محاصصة ولا مناكفات على أي موقع معين بل تريد معرفة ماذا سنعمل ونشرّع بالبرلمان وهو كان متوافقاً معي”.

وشدد على ان زيارته لبري “من باب تبليغه بالترشيح ومن باب احترام موقع نيابة رئاسة مجلس النواب والاجتماع كان ايجابيا وانا خرجت مرتاحا وموقف كتلة التنمية والتحرير ستعلن عنه الكتلة”.

وقال: “أريد أن تحكم الناس على ادائي كالياس بوصعب وانا عملت مع الرئيس بري عندما كنت في حكومتين وهو يدرك طريقة عملي ولدي وجهة نظر أناقش فيها بغالب الاحيان وهذا لا يعني أنني سأنفذ كل ما يريده الرئيس بري”.

وردا على سؤال، قال: ” اعرف أن النائب سجيع عطية تواصل مع باسيل لكن بوقتها لم نكن بعد قد حسمنا امر ترشيحي لذلك ابلغه باسيل انه في حال لم يكن هناك مرشح من جهتنا فقد يكون لديه فرصة، ولكن باسيل عاد وابلغه انه لن يتمكن من تأييده لأن للتكتل مرشح لموقع نيابة رئاسة مجلس النواب”.

وردا على سؤال، قال: “بقراءتي للأمور نحتاج الى اعجوبة ليكون لنا حكومة سريعة”.

وتابع: “يجب الا نخاف من تعديلات دستورية وبعض الامور تحتاج الى اصلاحات ويجب ان نبدأ للعمل ونعاون رئيس المجلس ليكون لدينا ما يشبه “think tank” من اجل وضع مسار تغييري”.

وقال: ” اشكّ ان يبقى الرئيس عون يوما بعد انتهاء ولايته في قصر بعبدا وانا لا أؤيد هذا الطرح”.

وختم: “لا يمكن ابدا القول بان بوصعب اصبح نائبا لرئيس مجلس النواب فالكلمة الأخيرة تبقى لصندوق الاقتراع بمجلس النواب”.