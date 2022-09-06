بو صعب: نحن نفاوض من موقع قوة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة المكلف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتم البحث في اللقاء الذي استمر قرابة النصف ساعة، تم في خلاله عرض للأوضاع العامة، سيما موضوع الموازنة العامة اضافة الى شؤون تشريعية .

بعد القاء اكتفى ميقاتي بالقول، “التقيت بالرئيس نبيه بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وامكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل”.

كما استقبل الرئيس بري رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي.

وعرض رئيس المجلس مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية اضافة الى ملف ترسيم الحدود وموعد زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان.

وقال بو صعب بعد اللقاء، رداً على سؤال: “الموضوع ليس سهلا ولو كان سهلا، ما كان ليأخذ كل هذه الفترة لحله ، هناك بعض الامور وكذلك هناك أوقات نرى عوائق كلما نصل امام واحدة نحلها وهذا شيء ايجابي، لم نصل يوما الى عقدة ووقفت وقلنا هذه ليس لها حل هذه الامور هكذا تجري والوسيط الاميركي اكد لي امرين ونحن على تواصل دائم اولا ان هناك التزاما من الادارة الاميركية باعطاء الموضوع اهمية قصوى وانا اعلم ان الجهد الذي يحصل والاتصالات التي يقومون بها ان كان معنا او مع العدو الاسرائيلي او مع جهات اخرى اوروبية وفرنسية الخ، يبين الجهد الذي يتم بذله، وصولا الى أن رئيس اميركا يتصل ويتم القيام ببيان رسمي انه قام بالاتصال برئيس الوزراء الاسرائيلي وكذلك اعتقد ان الرئيس ماكرون اتصل ايضا برئيس الوزراء الاسرائيلي. كل هذا يجعلنا نرى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، وآموس هوكشتاين سيصل في نهاية الاسبوع وانه اذا وصل سيكون معه عرض نهائي بين يديه. هناك عمل يقوم به ولكن عمل ايجابي ونصل خطوة وراء خطوة الى المكان الذي يجب ان نصل اليه. هناك اناس، لان لا معلومات لديهم، يتكهنون وهناك اناس تجتهد لكن الاكيد هو ان موقف لبنان موحد وموقف لبنان قوي ونحن نفاوض من موقع قوة وليس من موقف ضعف. ولاننا نفاوض من موقع قوي. الافراط في المعلومات في بعض الاحيان يضر بنا ولا ينفعنا”.

سئل بو صعب، عما اذا دخلت دولة قطر على خط التفاوض او الوساطة او خط استخراج النفط عبر شركاتها كونها هي دولة غازية؟ اجاب: ليس لدي معلومات .

سئل: كيف تتأكدون ان الاسرائيلي او الاميركي لا يماطلون ؟أجاب: الاسبوعان الاخيران لا استطيع ان اتكلم ماذا يفعل الاسرائيلي. تواصلنا مع الوسيط الاميركي والجهد الذي يقوم به لان اشياء كثيرة لا يسلط الضوء عليها في الاعلام وكمية الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها تؤكد لي انني ارى عملا جديا جدا خلال الاسبوعين او الثلاثة الذين مضوا واعود واقول ليس معناها انه اذا اتي بزيارة ولم ننته من الملف يعني ان هناك شيئا بالاتجاه السلبي. كلا بل استطيع ان اقول ان الجهد يبذل والآن اودعت دولة الرئيس بآخر المعطيات التي بين يدينا تحضيرا للزيارة التي ستحصل نهاية الاسبوع. وكلنا نعلم اليوم ان فخامة الرئيس يفاوض في هذا الملف وعدت وسمعت الآن من دولة الرئيس كلنا كل اللبنانيين، خصوصاً الرؤساء الثلاثة يقولون ان الموقف الذي صدر منهم من قصر بعبدا موحد والكلام الذي سيقوله فخامة الرئيس او الذي سيقوله في هذا الملف بناء على هذا الاجتماع يعبر عن الرؤساء الثلاثة. وهذا شيء اساسي يجب ان يعرفه الجميع وهذا موقف قوة للبنان.

سئل: تقول نهاية الاسبوع، هل هناك موعد محدد وكذلك فيما يتعلق بالتسويف او المماطلة الصحافة الاسرائيلية كتبت اليوم انهم ينتظرون انتهاء الانتخابات الاسرائيلية وانتهاء ولاية رئيس الجهمورية؟ أجاب: “للمرة العاشرة، أقول ان الصحافة تتكلم أموراً وعكسها عندما تتكلم القناة الثانية عشر شيء والقناة الرابعة عشر الاسرائيلية تتكلم عكسها هذا مؤشر واليوم نفس الكلام تحدثوا ان شركة “انرجين” هي من ستقوم بالتنقيب كيف لكم كإعلاميين ان تصدقوا مثل هذا الخبر خاصة ان لبنان قد لزم حقوق التنقيب في الحقول لشركة “توتال” وبالتالي من واجب الاعلاميين غربلة الاخبار”.

وعن الموعد النهائي لزيارة الوسيط الاميركي، قال: “انا لا اريد ان اقول تحديداً متى هذا يعود اليه. ونحن نتوقعه نهاية الاسبوع. ما اريد ان اقوله اننا لمسنا كل تعاون جدي من قبل الوسيط الاميركي وانا مقتنع انهم جديون لجهة الرغبة بالوصول الى حل وحل سريع. هل هذا سينجح؟ لا نريد ان نفرط بالتفاؤل”.

الصمد

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية النائب جهاد الصمد وتم عرض للاوضاع العامة اضافة الى شوون انمائية وتشريعية.